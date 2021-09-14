Общество

Уникальное для региона учреждение открыло управление ФСИН в Великих Луках

Официальное открытие нового исправительного центра для осужденных к принудительным работам состоялось в Великих Луках. Это первое учреждение на территории Псковской области, предназначенное для исполнения нового вида уголовного наказания, альтернативного лишению свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На официальной церемонии открытия присутствовали начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков, прокурор региона Иван Грибов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, представители правоохранительных структур региона, духовенства, приглашенные гости, журналисты.

В новое учреждение уголовно-исполнительной системы уже прибыли первые осужденные. Там для них созданы все необходимые условия, отметили в ведомстве. В здании предусмотрены спальные помещения, комната приема пищи, санузел, душевые, прачечная, обустроено помещение для проведения социальной воспитательной работы. Также центр оснащен современными техническими средствами надзора и контроля – охранной, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа в здание.

В дальнейшем планируется увеличение количества осужденных к принудительным работам до 300 человек.

Осужденные к принудительным работам обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра. Несоблюдение данных правил повлечет замену наказания лишением свободы. В остальном они обладают правами обычных граждан. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, интернетом, носить гражданскую одежду, они обладают правом голоса. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы.

В УФСИН отметили, что работа по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области продолжается, в том числе прорабатывается вопрос о создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий, где могут быть трудоустроены осужденные к принудительным работам.

В настоящее время работодатели города Великие Луки уже подготовили рабочие места для трудоустройства осужденных.