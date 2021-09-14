Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
до победного!
Пробные уроки в IT-академии
«Новые люди» выяснили опасения псковичей
скидки от «Подружки»
Новый язык с нуля
За сильную Россию и благополучие людей
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
Правила безопасности с газовым оборудованием
концерт Артура Руденко
Телефон прямого эфира 56-73-72
господдержка бизнеса и инвесторов
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Общество 14.09.2021 15:2710 ЛДПР: С заботой о простых гражданах 15.09.2021 16:000 Уникальное для региона учреждение открыло управление ФСИН в Великих Луках 15.09.2021 15:390 День без осадков прогнозируют в Псковской области 16 сентября 15.09.2021 15:220 «Голливуд» планируют воссоздать в Пушкинских Горах 15.09.2021 14:480 Наталья Симонова призвала псковичей своевременно обрабатывать участки от борщевика 15.09.2021 14:062 В Псковской области организуют очное посещение пациентов в медицинских стационарах
 
 
 
Самое популярное 13.09.2021 13:157 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 10.09.2021 12:4818 Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области 14.09.2021 19:320 Мертвого бизнесмена обнаружили в Великих Луках 11.09.2021 21:2112 Открытие монумента Александру Невскому: как это было 09.09.2021 08:215 Новый поворот судебной практики создала женщина-водитель из Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уникальное для региона учреждение открыло управление ФСИН в Великих Луках

15.09.2021 16:00|ПсковКомментариев: 0

Официальное открытие нового исправительного центра для осужденных к принудительным работам состоялось в Великих Луках. Это первое учреждение на территории Псковской области, предназначенное для исполнения нового вида уголовного наказания, альтернативного лишению свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На официальной церемонии открытия присутствовали начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков, прокурор региона Иван Грибов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, представители правоохранительных структур региона, духовенства, приглашенные гости, журналисты.

В новое учреждение уголовно-исполнительной системы уже прибыли первые осужденные. Там для них созданы все необходимые условия, отметили в ведомстве. В здании предусмотрены спальные помещения, комната приема пищи, санузел, душевые, прачечная, обустроено помещение для проведения социальной воспитательной работы. Также центр оснащен современными техническими средствами надзора и контроля – охранной, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа в здание.

В дальнейшем планируется увеличение количества осужденных к принудительным работам до 300 человек.

Осужденные к принудительным работам обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра. Несоблюдение данных правил повлечет замену наказания лишением свободы. В остальном они обладают правами обычных граждан. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, интернетом, носить гражданскую одежду, они обладают правом голоса. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы.

В УФСИН отметили, что работа по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области продолжается, в том числе прорабатывается вопрос о создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий, где могут быть трудоустроены осужденные к принудительным работам.

В настоящее время работодатели города Великие Луки уже подготовили рабочие места для трудоустройства осужденных.

Теги: #великие луки #УФСИН #исправительные работы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 205 человек
15.09.2021, 16:150 Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед 15.09.2021, 16:100 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове 15.09.2021, 16:090 Себежанин стал победителем конкурса туристических видеопрезентаций 15.09.2021, 16:000 Уникальное для региона учреждение открыло управление ФСИН в Великих Луках
15.09.2021, 15:540 По районам Псковской области ездит «Газель» ЛДПР 15.09.2021, 15:480 Порховича будут судить за незаконную продажу алкоголя 15.09.2021, 15:450 Названы площадки, где псковичи могут законно продать овощи и фрукты 15.09.2021, 15:390 День без осадков прогнозируют в Псковской области 16 сентября
15.09.2021, 15:340 Новая воркаут-площадка появилась у школы в Великих Луках 15.09.2021, 15:260 Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах 15.09.2021, 15:220 «Голливуд» планируют воссоздать в Пушкинских Горах 15.09.2021, 15:150 Подать заявку на доведение газа до участка теперь можно на Госуслугах
15.09.2021, 15:121 Печорские борцы стали победителями турнира по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге 15.09.2021, 15:070 Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в Пскове 15.09.2021, 14:530 Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами. ВИДЕО 15.09.2021, 14:520 В Печорах судимого мужчину отправили в колонию за грабеж и разбой
15.09.2021, 14:480 Наталья Симонова призвала псковичей своевременно обрабатывать участки от борщевика 15.09.2021, 14:300 Нелегальные сигареты изъяли из магазина в Пскове 15.09.2021, 14:280 Футболисты псковского «Горводоканала» вышли в плей-офф всероссийского турнира 15.09.2021, 14:150 Псковичам дали советы по подготовке автомобиля к осеннему сезону
15.09.2021, 14:062 В Псковской области организуют очное посещение пациентов в медицинских стационарах 15.09.2021, 13:590 Всероссийский квест «Технолидеры будущего» прошли псковские школьники 15.09.2021, 13:540 Развивайся или проваливай: мастер-приемщик раскрыл тайны автосервиса FIT SERVICE 15.09.2021, 13:460 Создание инклюзивного пространства в учреждениях культуры обсудят в Пскове
15.09.2021, 13:421 Социальное такси будет работать в дни голосования в Пскове 15.09.2021, 13:380 Псковские студенты колледжей впервые напишут всероссийские проверочные работы 15.09.2021, 13:311 Почти полтонны белорусских овощей не пропустили в Псковскую область 15.09.2021, 13:281 В России не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19
15.09.2021, 13:260 ВТБ: Доля фишинга в мошеннических атаках выросла вдвое 15.09.2021, 13:230 Псковское УМВД напомнило о повышении штрафов за нарушение правил предвыборной агитации 15.09.2021, 13:170 Сеть магазинов косметики «Подружка» предлагает скидки до 70% на тысячи товаров 15.09.2021, 13:070 Региональный омбудсмен выявил нарушения в изоляторе отдела полиции в Дедовичах
15.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция дебатов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 15.09.2021, 12:510 Следователи просят поделиться информацией о смерти великолукского бизнесмена 15.09.2021, 12:484 Частушки про губернатора спели жители Псковской области. ВИДЕО 15.09.2021, 12:330 Житель Дедовичского района украл банную печь
15.09.2021, 12:272 Псковская школьница получила медсправку после жалобы в соцсетях 15.09.2021, 12:231 В Новом Изборске на нашли хозяина опасного моста 15.09.2021, 12:181 Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привившихся от COVID-19 15.09.2021, 12:160 Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами
15.09.2021, 12:120 Публичные слушания по вопросу планировки микрорайона на Запсковье пройдут 19 октября 15.09.2021, 12:060 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с улицы Гущина в Пскове 15.09.2021, 12:000 Политика и бизнес Олега Брячака 15.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Натальей Симоновой
15.09.2021, 11:554 Сдвинулись сроки завершения строительства Северного обхода Пскова 15.09.2021, 11:530 Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне 15.09.2021, 11:491 Псковичам напомнили о штрафах за незаконный сбор клюквы 15.09.2021, 11:382 Проезд по новому обходу Петербурга будет платным
15.09.2021, 11:340 Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области, трое скончались 15.09.2021, 11:301 Петр Алексеенко: Коммунисты намерены восстановить доверие народа к власти 15.09.2021, 11:240 Новое оборудование появилось в псковском Центре лечебной педагогики 15.09.2021, 11:190 Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз комплектующих для компьютеров
15.09.2021, 11:151 Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 15.09.2021, 11:120 Светофоры не работают на двух перекрестках на Завеличье 15.09.2021, 11:100 Почти 5 километров сетей теплоснабжения заменили в Пскове 15.09.2021, 11:041 Победившая на Паралимпиаде великолукская лучница планирует повторить свой успех в Париже
15.09.2021, 10:550 Начальник Контрольного управления Пскова Наталья Симонова станет гостем программы «Беседка» 15.09.2021, 10:480 Росгвардейцы задержали псковича за кражу кроссовок и носков 15.09.2021, 10:430 Псковичам советуют научить детей правильно разговаривать с незнакомцами по телефону 15.09.2021, 10:350 Завершается ремонт железнодорожной станции Локня
15.09.2021, 10:310 Власти рассказали, планируют ли в Пскове строить новый фонтан 15.09.2021, 10:210 Сбербанк запустил портал по финансовой грамотности 15.09.2021, 10:190 Аналитики выяснили, куда охотнее всего берут молодых специалистов без опыта работы 15.09.2021, 10:120 Книжная ярмарка пройдет в Пскове
15.09.2021, 10:000 Срок сдачи новой школы в Великих Луках сдвинулся из-за роста цен на стройматериалы 15.09.2021, 09:483 Житель Себежского района чуть не зарезал гостя, пристававшего к его жене в бане 15.09.2021, 09:400 Женщина попалась на краже шампуня и сладостей в Великих Луках 15.09.2021, 09:390 Рассылка псковичам налоговых уведомлений начнется в ближайшее время
15.09.2021, 09:311 Поросенок «в костюмчике» удивил псковичей 15.09.2021, 09:304 Спасти семейный бюджет: миссия выполнима 15.09.2021, 09:177 Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций 15.09.2021, 09:141 Чего опасаются псковичи, выяснили «Новые люди»
15.09.2021, 09:040 Садовый дом сгорел ночью в Великих Луках 15.09.2021, 09:000 Россиянам объяснили, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников 15.09.2021, 08:530 Противотанковую мину нашли в Новосокольническом районе 15.09.2021, 08:454 Стала известна стоимость новых iPhone в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.