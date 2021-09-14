Общество

Михаил Ведерников поручил выделить Локнянскому району средства на строительство скважины

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить Локнянскому району средства на строительство новой скважины в райцентре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В среду, 15 сентября, в рамках рабочей поездки глава региона обсудил с главой района Ниной Степановой актуальные вопросы развития муниципалитета.

В первую очередь губернатор попросил доложить о ситуации с распространением COVID-19, а также о проведении профилактической вакцинации. Руководитель отметила, что районная администрация уделяет большое внимание вопросу соблюдения противовирусных регламентов, уровень заболеваемости один из самых низких по региону. Количество вакцинированных — более 2,2 тысяч человек.

Михаил Ведерников спросил, есть ли дефицит вакцины от COVID-19 в муниципалитете. Нина Степанова подчеркнула, что в настоящее время препарата достаточно.

Она также рассказала о реализации в Локнянском районе национальных проектов. В частности, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в райцентре привели в порядок парк. Здесь уложили новые дорожки и установили новые ворота. Работы завершили в срок.

В рамках рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2022 год в Локнянском районе жители проголосовали за установку в парке детской площадки. Конкурс разыграют в текущем году, а работы проведут в следующем году.

Кроме того, в муниципалитете в этом году открыта спортивная площадка по программе «Газпром — детям». Вместе с возведенной в прошлом году площадкой для сдачи норм ГТО, по словам Нины Степановой, они образуют многофункциональное общественное пространство.

Также она добавила, что Локнянский район активно включился в программу льготной догазификации. В местной администрации работают специалисты, которые помогают ресурсоснабжающей организации составить списки домовладений.

Самым важным руководитель муниципалитета назвала вопрос подготовки к проведению отопительного сезона. Общая готовность крайне высокая. Поскольку нет технической возможности подать тепло в социальные учреждения отдельно, то с ночи 15 сентября отопление включат повсеместно. В настоящий момент у администрации муниципалитета нет долгов перед ресурсоснабжающими организациями, все учреждения снабжены необходимым запасом топлива.

Одной из ключевых проблем, по словам Нины Степановой, является неудовлетворительное состояние обсадной трубы самоизливной скважины, вода из которой поступает на шесть объектов, в числе которых котельная и детский сад, а также десять улиц поселка Локня. Все они в настоящее время испытывают сложности с напором воды, так как снизилось давление при ее подаче.

Специалисты, которые обследовали скважину, отметили, что ремонтировать ее нецелесообразно, необходимо пробурить новую. Стоимость проекта — 5,5 миллионов рублей. В настоящее время администрация муниципалитета реализует временные меры для обеспечения устойчивого водоснабжения — насос должен компенсировать упавшее давление.

Глава региона отметил, что даст поручение выделить лимиты на реализацию проекта. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что контракт необходимо сделать двухлетним, чтобы уже в текущем году разыграть конкурс и проавансировать работы. Руководитель муниципалитета поблагодарила главу региона за оперативное принятие решения по самому актуальному вопросу для Локнянского района.