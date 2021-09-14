Общество

Псковичам рассказали, как рассчитать доход семьи для получения ежемесячных пособий

Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячных пособий для беременных женщин и для родителей детей от 8 до 17 лет, рассказали жителям Псковской области. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе в региональном управлении ПФР.

Общий доход семьи учитывается как при оформлении ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет, так и для беременных женщин, вставших на учет в больницу на ранних сроках беременности. Чтобы получить право на выплаты, доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум. В Псковской области он составляет 11 807 рублей.

При подаче заявления, сведения о доходах учитываются за год, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты обращения. Например, если гражданин обращается в сентябре текущего года, то будут учитывать доход семьи с мая 2020 года по апрель 2021 года. Если подали в октябре 2021 года, то, соответственно, рассматривается доход с июня 2020 по май 2021 года.

Доход включает в себя не только зарплату, но и премии, гонорары, доходы от предпринимательской деятельности, стипендии, алименты, пенсии, денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества и т. д.

«Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи», - добавили в пресс-службе.