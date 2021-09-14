Общество

Центр непрерывного повышения мастерства педагогов открылся в Пскове

Торжественное открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ЦНППМПР) состоялось в Пскове 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С приветственным словом в рамках мероприятия выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. На мероприятии также присутствовали руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, и.о. ректора ПОИПКРО Ольга Урсова и заведующая ЦНППМПР Людмила Гультяева.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Центр поступило современное оборудование, мультимедийные, интерактивные и сетевые устройства, которые планируется активно использовать при реализации образовательных проектов, применении приобретенных (усовершенствованных) профессиональных компетенций в ежедневной педагогической (управленческой) практике.

После официальной части торжественного открытия гости учреждения в аудиториях Центра ознакомились с оборудованием студии для создания презентаций, онлайн-вебинаров и других наглядных материалов. Также они осмотрели организованные рабочие пространства.

Целью деятельности ЦНППМПР является создание условий эффективного развития кадрового потенциала региональной системы образования, в том числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности, повышения социального статуса и престижа профессии педагога, рассказали в пресс-службе.

Перед специалистами Центра стоят задачи модернизации системы методической поддержки педагогических работников посредством перехода на новые модели организации повышения квалификации; создания современной, оснащенной необходимыми кадровыми и техническими ресурсами базы, обеспечивающей личностный рост педагога.

Деятельность ЦНППМПР направлена на формирование системы методического сопровождения освоения программ дополнительного профессионального педагогического образования с использованием персонифицированных образовательных маршрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ.