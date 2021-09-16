Общество

В Псковской области зафиксирован рост заболеваемости пневмонией

Заболеваемость пневмонией в Псковской области выросла за первую неделю сентября. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении.

«Возвращение отпускников, новый учебный год и ряд других факторов привели к росту числа пневмоний в первую неделю сентября более чем на 7%. Во вторую – на 6% увеличилось число случаев заражения коронавирусом, а также был выявлен очаг в Идрицкой школе», - рассказал губернатор.

По словам главы региона, благодаря оперативно принятым противовирусным мерам и вакцинированным педагогам Идрицкая школа продолжает работать в очном режиме.

«Тем не менее, это серьезный сигнал, что ситуация с каждым днем становится все более напряженной. Поэтому еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации. В области пока привилось 180 тысяч человек. В наших общих интересах как можно быстрее удвоить этот показатель и отказаться от ряда ограничений. Записывайтесь на вакцинацию!» - подчеркнул Михаил Ведерников.