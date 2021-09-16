Три года в режиме 24/7

Центр общественного наблюдения за выборами презентовали в Пскове

Комедию о Блоке и его жене представит Псковский драмтеатр в октябре

Игорь Сопов: Центр общественного наблюдения за выборами — очень интересный проект

Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ

Впервые за сто лет в главном соборе Снетогорского монастыря пройдет божественная литургия

В связи с включением отопления в Пскове коммунальщики будут работать все выходные

Решение псковского УФАС в отношении «Горводоканала» признано незаконным

Суд вынес приговор жителю Новосокольников, который до смерти избил мать своего друга