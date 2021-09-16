Общество

Участок железной дороги капитально ремонтируют в Плюсском районе

Три километра железнодорожного пути на участке Плюсса – Лямцево в Плюсском районе капитально отремонтировали в рамках первого пятидневного технологического окна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Капитальный ремонт железнодорожного пути на участке Плюсса – Лямцево начался в границах Октябрьской железной дороги 12 сентября. Всего железнодорожники отремонтируют 11,7 км пути.

Программой капитального ремонта запланирована полная замена рельсового полотна, проведение глубокой очистки щебеночного основания, а также благоустройство полосы отвода. Работы продлятся до конца октября текущего года.

Проводимые ремонтные работы не окажут влияние на график движения пассажирских и пригородных поездов, следующих на участке между станциями Плюсса и Лямцево, отметили в РЖД.

Путевую инфраструктуру обновляют в целях обеспечения безопасности движения поездов и повышения комфорта пассажирских перевозок.