Табачных контрабандистов в Невеле приговорили к штрафу и лишению свободы

Двух жителей Псковской области Иванова и Латышева приговорили к срокам 7 лет 6 месяцев и 7 лет 8 месяцев соответственно и штрафу 250 тысяч рублей каждому, а также конфисковали транспортные средства за контрабанду в составе группировки табачных изделий на территорию РФ на сумму более 19 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Псковской области – Иванова и Латышева, обвиняемых в совершении в составе организованной группы контрабанды табачных изделий производства Республики Беларусь через государственную границу Российской Федерации в крупном размере, а также в перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни.

Ранее судом за подобное преступление был осужден организатор данной преступной группы Териковский, который, имея устойчивые преступные связи на территории двух государств, создал организованную преступную группу, в которую входили Иванов и Латышев.

Суд установил, что в октябре 2024 года Териковский в Республике Беларусь приобрел 308 коробок сигарет производства Республики Беларусь на общую сумму более 19 миллионов рублей, организовал доставку данного товара в один из приграничных населенных пунктов Витебской области, после чего участниками преступной группы Ивановым и Латышевым сигареты были перегружены в принадлежащие Териковскому транспортные средства, а затем незаконно перемещены через государственную границу РФ.

В результате пресечения сотрудниками правоохранительных органов деятельности данной преступной группы из незаконного оборота быта изъята крупная партия табачной продукции, сбыт которой планировалось осуществить на территории России. Подсудимые в судебном заседании свою вину признали в полном объеме, раскаялись в содеянном.

Приговором суда Иванов и Латышев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1, п. п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, им назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 7 лет 8 месяцев лишения свободы соответственно, в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому. Транспортные средства, используемые осужденными для перевозки контрабандной табачной продукции, а также принадлежащий Териковскому автомобиль, приобретенный на доходы от преступной деятельности, конфискованы в доход государства.