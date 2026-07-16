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Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

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Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем, работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии получат прибавку к пенсии в России в августе, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«С 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчет отдельных доплат. Среди таких категорий — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие», — сказала Голубева.

Она пояснила, что работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработка, стажа работы и количества пенсионных баллов. Согласно законодательству, в расчет могут включить не более трех пенсионных баллов.

По словам специалиста, накопительная пенсия в августе увеличится на 17,3%, а для получателей срочной пенсионной выплаты повышение составит 19,3%. Кроме того, увеличение фиксированной выплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, пишет РИА Новости.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое. Кроме того, будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Эти средства приходят напрямую самому пенсионеру вместе с его пенсией, и он может тратить их по своему усмотрению», — отметила эксперт.

По словам Голубевой, гражданам, которым впервые установили I группу инвалидности, также увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза и назначат надбавку на уход. Если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату после достижения 80-летнего возраста, повторное увеличение не предусмотрено. Эксперт обратила внимание, что доплата в августе положена в том числе пенсионерам с северным или сельским стажем.

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