Общество

Жить экологично: зеленый офис

Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» в совместном проекте «Жить экологично!» продолжают рассказывать, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир. При этом такие лайфхаки могут сделать жизнь еще и гораздо комфортнее и выгоднее.

Многие из нас все чаще используют экологические привычки в повседневной жизни - все чаще мы видим в магазинах экосумки и экомешочки, а в некоторых кафе Пскова даже дают скидку на кофе, если придешь со своей кружкой.

Но как обстоят дела на работе? Чтобы быть экологичным не только дома, но и на работе, сделаем из обычного офиса экоофис. «Зеленый офис» - это организация пространства таким образом, чтобы оно не вредило окружающей среде. Первым шагом к созданию экологического офиса станет замена ламп накаливания на светодиодные. Одна энергосберегающая лампа ежегодно экономит порядка 200 рублей и на 270 килограмм снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, важно, чтобы у каждого сотрудника была своя настольная лампа - это поможет реже использовать центральное освещение.

Также можно установить водосчетчики и платить по их показаниям. Обычную офисную бумагу можно заменить на экобумагу, а пластиковые ручки - на ручки из картона. Мусор следует собирать и вывозить раздельно, а вблизи розеток и выключателей - поместить специальные памятки для сотрудников с напоминанием о необходимости выключать свет и электроприборы.

Таковы первые 5 шагов к созданию «Зеленого офиса». Больше советов можно будет получить в следующем выпуске программы.