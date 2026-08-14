От скоростного поезда до фиджитал-спорта: Александр Козловский пообщался с великолукскими заводчанами

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский совместно с депутатом Псковской городской Думы Антоном Морозом и коллегами побывал на «М-Конструкторе» и «ЗЭТО». Как сообщил парламентарий в своем канале в мессенджере Мах, диапазон тем на встречах с великолукскими заводчанами был разнообразным: от скоростного поезда до фиджитал-спорта.

Фотография: Александр Козловский / Мах

На «М-Конструкторе» разговор вышел за пределы предприятия. Один из запросов — транспортная доступность Великих Лук. Люди хотели бы видеть более частое и быстрое железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Сегодня существующего количества поездов явно не хватает.

Далее парламентарии обсудили с работниками завода конкретные городские вопросы. Слабое уличное освещение в районе улиц Дальней и Угольной: это вопрос не только комфорта, но и безопасности. «Состояние дороги от улицы Мелиораторов в сторону Суханово тоже волнует заводчан — по ней отдельно уточним планы», — прокомментировал Александр Козловский.

Такой же вопрос есть по улице Петра Козлова в посёлке Кулёво. Говорили и об автовокзале. Состояние территории давно вызывает вопросы у жителей. Александр Козловский добавил, что проектно-сметная документация уже сделана, теперь необходимо найти финансирование для реализации проекта капремонта.

По мнению парламентария, интересное предложение поступило по району улицы Ботвина: там хотят сделать спортивную площадку для ребят 10–16 лет — возраста, который часто выпадает между обычной детской площадкой и взрослыми спортивными объектами. Жители уже видят несколько возможных мест для обустройства. «Обсудили вариант реализации через ТОС — здесь администрация готова помочь с подготовкой проекта», — добавил Александр Козловский.

А на «ЗЭТО» разговор был о спорте внутри предприятий. На заводе развивают порядка десяти спортивных направлений, где участвуют не только молодые сотрудники — есть семейные команды, есть ветераны спорта. И от старшего поколения прозвучал запрос: соревнований и мероприятий для них хотелось бы больше. Есть интерес к спортивному пейнтболу. Александр Козловский предложил начинать с объединения единомышленников: сформировать команду, при достаточном интересе двигаться к созданию федерации и дальше уже выводить соревнования на официальный уровень.

На встречах парламентарии обсудили идею областных соревнований между командами предприятий, развитие инновационных видов спорта, включая фиджитал, и необходимость хорошей площадки для классического волейбола на острове Дятлинка. «Мне особенно понравилось, что предложения звучали не в формате «сделайте нам», а с готовностью самих людей включаться: создавать команды, ТОСы, объединяться и двигать свои идеи. Такой подход всегда дает гораздо больше шансов довести инициативу до результата», — заключил Александр Козловский.