 
Общество

Обращения жителей двух деревень Локнянского округа взяли в работу депутаты

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Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих совместно с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским и главой Локнянского округа Иваном Белугиным с рабочим выездом посетил Локнянский округ. Как сообщил Игорь Дитрих на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», делегация выслушала и взяла в работу обращения жителей двух небольших деревень округа – Миритиниц и Жарков. Просьбы и предложения жителей сформированы и направлены на проработку в профильные ведомства, а также могут быть включены в Народную программу партии «Единая Россия».

Фотографии: Игорь Дитрих / «ВКонтакте»

Как заметил Игорь Дитрих, в небольших деревнях сразу видно, дружно живут люди или нет. В этих живут дружно, многое делают для своей малой Родины. В Миритиницах обустроено уютное пространство для общего времяпрепровождения. Благодаря участию в проектах ТОС «Уголок России» удалось установить и сцену для проведения мероприятий, неподалеку детская зона и скамейки для «посиделок».

«Трудно поверить, что не так давно тут был заросший пустырь. Люди не жаловались, взялись за дело и теперь сами пользуются. Также совместно жители помогают нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО», — подчеркнул парламентарий. 

Деревня Жарки, где живут несколько десятков людей, оставляет позитивное впечатление ухоженностью, сразу видна хозяйская рука – чисто, красиво, опрятно. Серьезную работу здесь ведет ТОС «Большой России — малый уголок». Главным проектом стал «Сад памяти», созданный к 80-летию Победы. Здесь высадили 30 яблонь, установили скамейки, памятную звезду и именные таблички в честь земляков-фронтовиков. Пространство продолжает развиваться.

На встречах жители задавали волнующие их вопросы. Общественный транспорт и его работа в летний период – общий вопрос для двух населенных пунктов. На протяжении девяти месяцев, благодаря школьным автобусам, вопрос не стоит остро, а летом ритмика перевозок иная, до райцентра и обратно можно добраться с большими интервалами. Парламентарии взяли вопрос в проработку.

В Миритиницах также подняли тему лекарственного обеспечения. Бывает, что необходимых, в том числе льготных препаратов, нет в аптеке. Жители предлагают рассмотреть возможность, чтобы необходимые лекарства можно было получать или приобретать через местный ФАП. Еще один вопрос касается дома №1 на улице Школьной. Кровля находится в плохом состоянии. «Решение вопроса осложняется отсутствием у дома управляющей организации в связи с тем, что многие квартиры не оформлены в собственность. Варианта тут два: создавать ТСЖ или оформлять квартиры в собственность и выбирать управляющую организацию. Иного пути нет», — прокомментировал Игорь Дитрих.

В Жарках одна из самых острых проблем — мобильная связь, она здесь практически отсутствует. Также жители жалуются на частые перебои с электричеством и скачки напряжения. Из-за этого выходит из строя бытовая техника, а люди несут дополнительные расходы.

 

Все обращения зафиксировали и будут прорабатывать с профильными службами.

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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