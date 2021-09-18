Общество

Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19

За сутки в Псковской области зафиксированы 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Общее количество заразившихся за всё время пандемии составляет, по официальным данным, 48 808 человек. Количество жертв - 735 человек (5 смертей за сутки). Выздоровело 42 237 человек (+83).

«Динамика заболеваемости растет не только в регионе, но и в целом по стране. Берегите себя и своих близких», - призвал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона высказался на тему возможного ужесточения противовирусных ограничений. По его словам, избежать этого поможет «только массовая вакцинация». «Это в интересах каждого из нас», - отметил губернатор.