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Общество

В псковском МЧС назвали способ предотвратить пожар на начальной стадии

19.09.2021 13:59|ПсковКомментариев: 0

Во многих случаях пожары можно было бы предотвратить на начальной стадии, если бы в домах и квартирах, в которых произошло возгорание, были установлены элементарные средства оповещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

«С приходом осени происходит постепенное снижение температуры, в помещениях становится прохладно, поэтому жители стараются обогреть свое жилище самостоятельно, используя различные электронагревательные приборы и печное отопление. В связи с этим увеличивается риск возникновения пожаров при нарушении правил пожарной безопасности», - отметили в ведомстве. 

По словам специалистов, на сегодняшний день эффективным средством предупреждения пожаров можно считать автономный пожарный извещатель. «Громкий сигнал извещателя способен и разбудить уснувшего курильщика, и напомнить хозяйке о забытой на плите пище. Это устройство реагирует на дым, пар еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цветочного горшка», - заметили в МЧС. 

В ведомстве также пояснили, что дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективнее установить пожарный извещатель на потолке, причем, сделать это можно самостоятельно. «Достаточно всего одного такого маленького устройства, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка. Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. И периодически, раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли», - пояснили в МЧС.

Специалисты заверили, что, установив такой датчик в своем жилье, жители Псковской области могут быть уверены, что сохранят не только имущество, но и свою жизнь. 

Теги: #пожарные #пожар #МЧС #Псковская область #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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