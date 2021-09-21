Общество

Анна Кузыченко: Нет никаких оснований ожидать повторения пермских событий в Пскове

Нет никаких оснований ожидать повторения пермских событий в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко.

«Сообщения гуляют по соцсетям, это так. Я думаю, что все необходимые органы и службы оповещены об этом, идет отработка относительно источника данного сообщения. Что касается образовательных организаций муниципалитета, то никакой паники нет, везде проведены дополнительные инструктажи, везде директора, руководители находятся на своих постах и контролируют приход и уход детей. На данный момент заканчивает работать первая смена, родители спокойно находятся у ворот и у дверей школы. Все в плановом режиме, поэтому паники быть никакой не может, все предупреждены, все находятся в режиме повышенной готовности, но оснований для этого никаких нет. Все события произошли в Перми, не более того. В городе Пскове все спокойно», - прокомментировала Анна Кузыченко.

Сегодня в родительских чатах появилась информация о нестандартной ситуации в нескольких школах Пскова - якобы двери в учебные учреждения были заперты, и никого не впускали. «Очень многие школы, и это традиционно, нет ничего удивительного, закрывают дополнительные входы и выходы по антитеррористической безопасности. Потому что ребенок находится на уроках, когда происходит завершение смены или обучения того или иного потока детей, входы открываются и все свободно покидают помещение. На сегодняшний момент мы все обеспокоены той ситуацией, которая есть у нас в России. Но говорить о том, что что-то подобное намечается или мы ждем этого на территории образовательных организаций города Пскова, оснований нет», - сказала Анна Кузыченко.

Ранее сообщалось, что произошедшая 20 сентября стрельба в Пермском университете вызвала большой резонанс в студенческом сообществе Пскова. Поводом для этого послужило, в том числе, и видео с комментариями, опубликованными в ТикТоке от имени аккаунта «Рома Рома». Он пообещал, что «скоро и здесь загремит новость на всю страну».