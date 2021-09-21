Общество

Студенты ПсковГУ опасаются повторения пермской трагедии

Студенты ПсковГУ опасаются повторения пермской трагедии. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, произошедшая 20 сентября стрельба в Пермском университете вызвала большой резонанс в студенческом сообществе Пскова. Поводом для этого послужило, в том числе, и видео с комментариями, опубликованными в ТикТоке от имени аккаунта «Рома Рома».

«Я из Пскова. Скоро и здесь загремит новость на всю страну. Ждите», - пишет он. Кроме того, в ответ на комментарий одного из подписчиков "Рома Рома" обещает: "С собой заберу много, не волнуйся"», а другому подписчику сообщает: "У нас оружие. Ты будешь скулить на коленях".

В целом, от имени данного аккаунта в комментариях употребляется много ненормативной лексики и угроз.

Судя по ответной реакции, подписчики, в числе которых есть и псковичи, обеспокоены ситуацией. Многие высказывают мысли о переходе на домашнее обучение.

«Почему я хочу на домашнее обучение... дожили, на учебу страшно ходить». «Я умоляю, люди, сидите дома, перейдите на домашнее обучение». «Может, это бред школьников в ТикТоке, но очень страшно за себя и своих близких», - пишут в комментариях подписчики.

В неофициальном телеграм-канале ПсковГУ «Будка барса» допускается «большая вероятность, что это вброс, но слухов уже полно». «Существует также неподтвержденная информация о дежурстве Росгвардии возле общежития (где, предположительно, находится "источник" угрозы). Сообщение принял губернатор региона», - говорится в телеграм-канале.

Напомним, утром 20 сентября вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), после чего продолжил стрельбу в восьмом учебном корпусе. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.