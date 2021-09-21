Общество

Завершился первый этап расчистки реки Великой в Пскове

Завершился первый этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове, который проходил в 2019-2021 годах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии Псковской области Татьяна Можжина в ходе рабочего выезда 22 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все мероприятия водохозяйственной сферы в Псковской области осуществляются за счет федерального бюджета, поскольку все водные объекты страны находятся в федеральной собственности. Субвенции, которые выделяют на расчистку территории, каждый год уточняются и меняются. Общая стоимость проекта по расчистке и дноуглублению водоемов превысила 160 миллионов рублей, поэтому было принято решение разделить его на этапы. Сегодня мы завершили работы первого этапа расчистки, который проводился с 2019 по 2021 год. На эти этапы из федерального бюджета выделили 33 миллиона рублей», - пояснила Татьяна Можжина.

Целью проекта стала защита Пскова от затопления и улучшение водообмена в реке у города. Для этого произвели расчистку и дноуглубление 3,9 километров реки - от начала города до Ольгинского моста.

«Началом работ стало обследование водолазами дна реки на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Затем произвели выкашивание берегов и удалили входную растительность. Только после этого появилась возможность провести дноуглубительные работы», - рассказала представитель администрации региона.

Она добавила, что поднятый со дна реки ил и песок складируют на территории площадки намыва на улице Никольской. Раньше здесь были карьеры, оставшиеся после добычи известняка, но их удалось засыпать поднятым со дна реки грунтом. Для этого построили 2,5 километра трубопровода и подняли со дна реки 53 тысячи кубических метров ила. Экспертиза показала, что он не является угрожающе загрязненным и может использоваться в хозяйственной деятельности города.

«Второй этап проекта начнется в 2022 году и продлится до 2024 года. Во время него сделают одну прорезь, возле улицы Петропавловской, где скопился большой объем донных отложений. Кроме того, произведут выкашивание берегов до Промежиц. Также планируются работы по зарыблению водоемов», - сказала Татьяна Можжина.

Представитель профильного комитета отметила, что зарыбление водоемов проводится по бассейному принципу, и Северо-Западный департамент рыболовства планирует выпускать рыбу в водоемы Новгородской области.

«К сожалению, непосредственно в Псковской области водоемы никогда не зарыбляли», - заключила Татьяна Можжина.

Отметим, в сентябре-октябре 2022 года планируется начало работ по расчистке Чудского озера в рамках национального проекта «Экология».