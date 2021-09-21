Завершился первый этап расчистки реки Великой в Пскове

Завершился первый этап расчистки и дноуглубления реки Великой в Пскове, который проходил в 2019-2021 годах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по природопользованию и экологии Псковской области Татьяна Можжина в ходе рабочего выезда 22 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Целью проекта стала защита Пскова от затопления и улучшение водообмена в реке у города. Для этого произвели расчистку и дноуглубление 3,9 километров реки - от начала города до Ольгинского моста.
«Началом работ стало обследование водолазами дна реки на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Затем произвели выкашивание берегов и удалили входную растительность. Только после этого появилась возможность провести дноуглубительные работы», - рассказала представитель администрации региона.
Она добавила, что поднятый со дна реки ил и песок складируют на территории площадки намыва на улице Никольской. Раньше здесь были карьеры, оставшиеся после добычи известняка, но их удалось засыпать поднятым со дна реки грунтом. Для этого построили 2,5 километра трубопровода и подняли со дна реки 53 тысячи кубических метров ила. Экспертиза показала, что он не является угрожающе загрязненным и может использоваться в хозяйственной деятельности города.
Представитель профильного комитета отметила, что зарыбление водоемов проводится по бассейному принципу, и Северо-Западный департамент рыболовства планирует выпускать рыбу в водоемы Новгородской области.
«К сожалению, непосредственно в Псковской области водоемы никогда не зарыбляли», - заключила Татьяна Можжина.
Отметим, в сентябре-октябре 2022 года планируется начало работ по расчистке Чудского озера в рамках национального проекта «Экология».