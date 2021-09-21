Общество

Более 120 детей и подростков за неделю заразились коронавирусом в Псковской области

125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и подростков выявили в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом, с 13 по 19 сентября заболеваемость увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 16,26% (на 107 случаев) и составила 122,18 на 100 тысяч населения.

Всего за прошедшую неделю зарегистрировали 765 случаев заражения, среди них в форме ОРВИ – 644, в форме внебольничной пневмонии – 111. Кроме того, удалость выявить 10 случаев бессимптомного течения инфекции.

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет (144,54 на 100 тысяч населения данного возраста).

Заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксировали в 13 муниципалитетах: Стругокрасненском, Дедовичском, Новосокольническом, Усвятском, Великолукском, Красногородском, Островском, Плюсском, Новоржевском, Палкинском, Порховском, Псковском районах, а также городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировано 183 случая или 87,00 на 100 тысяч населения.