Общество

Около 90 классов закрыты на карантин в Псковской области из-за COVID-19

86 классов в 43 школах закрыты на карантин в Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На дистанционное обучение в настоящий момент переведены 1 738 учеников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В детских садах в карантине по коронавирусу находятся 34 группы в 23 дошкольных учреждениях.

«Рост заболеваемости сопряжен со многими факторами, в том числе сезонными, это характерно для начала учебного года, - отметил и. о. председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков. - Мы видим, что стремительного роста распространения коронавируса в школах в данный момент нет и ситуация находится под контролем. Однако все равно необходимо постоянное внимание со стороны всех участников образовательного процесса, строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотрбенадзора и санитарных норм».

Кроме того, в связи с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области на сегодняшний день на карантин закрыты 71 класс в 13 школах, полностью закрыт Пустошкинский центр образования. В детских садах закрыты пять групп в трех учреждениях.