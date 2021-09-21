Около 90 классов закрыты на карантин в Псковской области из-за COVID-19 

86 классов в 43 школах закрыты на карантин в Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. На дистанционное обучение в настоящий момент переведены 1 738 учеников. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
В детских садах в карантине по коронавирусу находятся 34 группы в 23 дошкольных учреждениях.
Кроме того, в связи с заболеваемостью ОРВИ в Псковской области на сегодняшний день на карантин закрыты 71 класс в 13 школах, полностью закрыт Пустошкинский центр образования. В детских садах закрыты пять групп в трех учреждениях.