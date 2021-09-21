Общество

В Псковской области усилят контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности

В Псковской области усилят контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Эпидситуация становится все более напряженной. Контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен», - отметил он. На следующей неделе проведут оперштаб, чтобы обсудить новые тенденции и принять необходимые решения для противодействия коронавирусу, добавил Михаил Ведерников.

22 сентября в регионе выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом (всего 49 336), от COVID-19 избавились 36 пациентов (всего 42 389). Скончались 750 человек.

В Псковской области провели 1 821 исследование на коронавирус (всего 531 164).