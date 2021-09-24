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Общество

Псковская областная прокуратура организовала экскурсии для детей

24.09.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

В рамках празднования 300-летия прокуратуры в областном музее ведомства сегодня, 24 сентября, проходят экскурсии для детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Музей посетят ученики Погранично-таможенно-правового лицея и воспитанники печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Экскурсии проходят в три потока в целях противодействия распространению коронавируса.

Первыми гостями стали дети из Печорского района. Для них провели обзорную экскурсию, показали актовый и конференц-зал. Помощник прокурора региона Андрей Яковлев рассказал им о деятельности надзорного ведомства, о достижениях выдающихся псковичей, сотрудников прокуратуры. 

Во время экскурсии Андрей Яковлев показал ребятам экспонаты музея, в частности, и те, которые нашли археологи при подготовке строительной площадки на месте, где находится современное здание прокуратуры. 

«Когда идет строительство нового здания, сперва всегда на площадке проводят археологические раскопки. На месте, где сейчас находится наше здание, было найдено порядка 500 экспонатов. При этом самые ранние следы человека, оставленные здесь, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры», - отметил Андрей Яковлев. 

Детям продемонстрировали и другие экспонаты, форму сотрудников ведомства, рассказали об истории прокуратуры.

«Мы показываем детям, где и как мы работаем, у ребят есть возможность сфотографироваться, примериться на места, которые в актовом зале занимают руководители прокуратуры Псковской области, узнать об истории нашего ведомства», - рассказала старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталья Погоняйлова, которая также приняла участие в проведении экскурсии для детей. 

Всего здание областной прокуратуры сегодня посетят 35 подростков в возрасте от 14 до 15 лет.

Теги: #прокуратура #псков #дети #экскурсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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