Псковская областная прокуратура организовала экскурсии для детей

В рамках празднования 300-летия прокуратуры в областном музее ведомства сегодня, 24 сентября, проходят экскурсии для детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Музей посетят ученики Погранично-таможенно-правового лицея и воспитанники печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Экскурсии проходят в три потока в целях противодействия распространению коронавируса.
Первыми гостями стали дети из Печорского района. Для них провели обзорную экскурсию, показали актовый и конференц-зал. Помощник прокурора региона Андрей Яковлев рассказал им о деятельности надзорного ведомства, о достижениях выдающихся псковичей, сотрудников прокуратуры.
Во время экскурсии Андрей Яковлев показал ребятам экспонаты музея, в частности, и те, которые нашли археологи при подготовке строительной площадки на месте, где находится современное здание прокуратуры.
Детям продемонстрировали и другие экспонаты, форму сотрудников ведомства, рассказали об истории прокуратуры.
Всего здание областной прокуратуры сегодня посетят 35 подростков в возрасте от 14 до 15 лет.