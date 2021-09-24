Девять проектов из Псковской области получили президентскую грантовую поддержку

Грантовую поддержку от президентского фонда культурных инициатив получили девять проектов из Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Поддержку получили:
Псковское отделение Русского географического общества с проектом «Близкие по духу - сервис поиска наставника в сфере культуры, искусства и креативных индустрий». Сумма поддержки составила 396 670 рублей.
АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» с проектом «Виртуальное путешествие по Псковской области». Сумма поддержки - 883 810 рублей.
Детская школа искусств города Пскова c проектом «Создание открытой мастерской печатной графики в Пскове: Доступный эстамп». Сумма поддержки - 1 482 558 рублей.
Палкинский районный центр досуга c проектом «Деревня - территория традиций и творчества». Сумма поддержки - 430 389 рублей.
Индивидуальный предприниматель Татьяна Криксина с проектом «Сказки псковских мастеров - интерактивная выставка русских народных и авторских игрушек псковских мастеров». Сумма поддержки - 1 487 705 рублей.
Местная религиозная организация - православный приход храма Святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова с проектом «Рождественские чтения на Псковской земле. Духовные истоки и неизвестные грани истории». Сумма поддержки составила 1 567 081 рубль.
Творческий клуб «Феникс» c проектом «Празднование 100-летия хора Псково-Печерского монастыря». Сумма поддержки составила 4 983 815 рублей.
«Центр талантов» c проектом «Региональный фестиваль искусств "Центр талантов на ветрах истории и современности - 2022", посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области». Сумма поддержки составила 1 392 758 рублей.
Дновский районный культурный центр РКЦ c проектом «Детский мюзикл – новый импульс развития детского художественного творчества в условиях малого города». Сумма поддержки составила 499 618 рублей.
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