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Общество

154 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области, 6 умерли

26.09.2021 12:08|ПсковКомментариев: 0

Опубликована новая статистика по коронавирусу в Псковской области на 26 сентября. Как сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области, на данный момент проведено исследований – 536 тыс. 361 (+1416).

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 49787, за сутки добавились 154 случая. Выздоровело – 42781, в том числе 174 новых.

Умерло за сутки 6 человек. Всего – 769.

Распределение случаев заболевания по районам Псковской области:

Псков – 17194

Великие Луки – 8170

Бежаницкий район – 537

Великолукский район – 1242

Гдовский район – 787

Дедовичский район – 1196

Дновский район – 380

Красногородский район – 443

Куньинский район – 461

Локнянский район – 342

Невельский район – 1946

Новоржевский район – 694

Новосокольнический район – 1341

Опочецкий район – 1348

Островский район – 2291

Палкинский район – 518

Печорский район – 912

Плюсский район – 879

Порховский район – 1492

Псковский район – 4073

Пустошкинский район – 491

Пушкиногорский район – 586

Пыталовский район – 566

Себежский район – 866

Струго-Красненский район – 662

Усвятский район – 324

Теги: #статистика #коронавирус #смерть
Источник: Псковская Лента Новостей
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