154 человека за сутки заболели коронавирусом в Псковской области, 6 умерли

Опубликована новая статистика по коронавирусу в Псковской области на 26 сентября. Как сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области, на данный момент проведено исследований – 536 тыс. 361 (+1416).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 49787, за сутки добавились 154 случая. Выздоровело – 42781, в том числе 174 новых.
Умерло за сутки 6 человек. Всего – 769.
Распределение случаев заболевания по районам Псковской области:
Псков – 17194
Великие Луки – 8170
Бежаницкий район – 537
Великолукский район – 1242
Гдовский район – 787
Дедовичский район – 1196
Дновский район – 380
Красногородский район – 443
Куньинский район – 461
Локнянский район – 342
Невельский район – 1946
Новоржевский район – 694
Новосокольнический район – 1341
Опочецкий район – 1348
Островский район – 2291
Палкинский район – 518
Печорский район – 912
Плюсский район – 879
Порховский район – 1492
Псковский район – 4073
Пустошкинский район – 491
Пушкиногорский район – 586
Пыталовский район – 566
Себежский район – 866
Струго-Красненский район – 662
Усвятский район – 324