Общество

В Псковской области температура воздуха в октябре ожидается около нормы

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в октябре ожидается около нормы. Месячная сумма осадков - в пределах 80-120% от нормы, сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

В первой половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах +2…+7 градусов, дневные температуры в этот период: +7…+12 градусов.

Во второй половине месяца ночью ожидается в пределах +1…+6 градусов, в конце месяца в отдельные ночи возможно понижение ночных температур до 0…-2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +3…+8 градусов, в конце месяца вероятно понижение до 0…+5 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.