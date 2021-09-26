Общество

«Хатка бобра» появилась в Полистовском заповеднике

Возле гостевых домов Полистовского заповедника появились новые арт-объекты. Об этом сообщается в социальных сетях особо охраняемой природной территории.

«Вот такая красота поселилась на детских площадках у гостевых домов Полистовского заповедника», - отметили в заповеднике. Там появились «хатка бобра» и лось.

Автором работ стал локнянский резчик по дереву Андрей Андреев.

Арт-объекты оценила орнитолог, кандидат биологических наук и руководитель волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марина Сиденко. «Как здорово! Молодцы!» - написала она в комментариях.