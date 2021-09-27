Общество

Новгородскому министру предложили возглавить Северо-Западную пассажирскую компанию «РЖД»

Новгородский министр транспорта Артем Мирон получил предложение возглавить Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, пишет издание «Пароход».

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) — акционерное общество, осуществляющее пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Вологодской областях и Республике Карелия на Октябрьской железной дороге. Ее учредителем является ОАО «РЖД».

Артем Мирон с февраля 2018 года по март 2019 года работал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. С 1 апреля по 26 декабря 2019 года – первый заместитель министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области. С 27 декабря 2019 года назначен министром транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области (со 2 июля 2020 года – министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области).