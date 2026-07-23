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Псков отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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День освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня, 23 июля, в Пскове. С того знаменательного события прошло ровно 82 года. 

В ходе проведения Псковско-Островской наступательной операции 23 июля 1944 года был освобожден от немецко-фашистской оккупации Псков, операция длилась более трех лет — с 9 июля 1941 года. За свою многовековую историю город неоднократно подвергался вражеским нападениям с запада, но наиболее героические и трагические моменты связаны именно с борьбой за свободу против гитлеровских захватчиков. 

Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около четырех населенных населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района, присвоено почетное наименование Псковских.

В День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков по всему городу пройдут памятные мероприятия. Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов на Могиле Неизвестного солдата на площади Победы начнется в 12.00. Также в первой половине дня запланированы митинги на других воинских захоронениях. А в 18.00 в Зеленом театре стартует концертная программа ко дню освобождения Пскова. 

Празднование Дня города Пскова будет продолжаться до воскресенья. Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке ниже. 

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