Общество

Псковичи могут присоединиться к субботнику на набережной реки Великой

Псковичей приглашают принять участие в экологической акции и очистить берег реки Великой от кампуса ПсковГУ до Ольгинской часовни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском отделении Российского экологического общества.

Сбор участников акции «Чистые берега» запланирован на 14.00 1 октября под Ольгинским мостом. Присоединиться к ней могут все желающие.

Контактное лицо: председатель Псковского отделения «Российского экологического общества» Дмитрий Уразов. Контактные телефоны: +7(931)902-89-81, +7(921)50-60-330.