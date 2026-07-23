Врач объяснила, в чем заключается опасность покупки филлеров на маркетплейсах

Ботокс и гиалуроновую кислоту нельзя покупать на маркетплейсах, потому что продавец не может гарантировать подлинность товара и то, что он хранился правильно. Об этом сообщила доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Алиса Шарова.

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«Никому ведь в голову не приходит покупать лекарства на маркетплейсах. Все понимают, что там нет никакой гарантии, что это не подделка, не фальсификат, что это может быть опасно для здоровья. Это грозит совершенно непредсказуемыми последствиями, вплоть до летального исхода, и никто не будет нести никакой ответственности в случае введения непонятного препарата. Кроме того, ботулотоксины требуют особых условий хранения — при температуре от +5 до +8 градусов. Какие гарантии вам даст маркетплейс, что эти условия точно соблюдались?» — сказала Алиса Шарова.

Врач также отметила особую активность препаратов. Они продаются под строгим контролем и могут применяться только врачами, которые прошли специальное обучение и имеют свидетельство об этом.

Алиса Шарова добавила, что все инъекционные препараты, которые используются в клиниках эстетической медицины, закупаются у официальных дистрибьюторов или в компаниях-производителях. Они имеют маркировку «честный знак», так что всегда можно проверить каждый шприц и каждый флакон. Клиника и врач несут ответственность за те манипуляции, которые проводятся в этом учреждении, пишет ТАСС.