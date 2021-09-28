Общество

Начинается видеотранслция пресс-конференции по программам бесплатного переобучения

Начинается видеотранслция пресс-конференции по программам переобучения отдельных категорий граждан в Псковской области.

Люди, испытывающие сложности сложности с трудоустройством - люди предпенсионного возраста, молодые мамы, и граждане, которые не могут найти работу, могут рассчитывать на помощь в переобучении по федеральной программе.

Кто может рассчитывать на участие в программе, по каким специальностям, расскажут:

— заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения Комитета по труду и занятости Псковской области Марина Петрова;

— начальник отдела проектов и грантов ПсковГУ Ольга Копытова;

— заместитель директора псковского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) Андрей Куликов;

— заведующий методическим отделом Псковского агротехнического колледжа Ольга Ефимова.