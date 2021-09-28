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Общество

Михаил Шмаков: Где люди, которые продемонстрировали протест против повышения пенсионного возраста? 

29.09.2021 15:35|ПсковКомментариев: 2

Проблема размера пенсий и пенсионного возраста в России известная, в бюрократическом виде ее решают. Об этом на встрече с председателями членских организаций Псковского облсовпрофа сегодня, 29 сентября, заявил председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Никакой пенсионной реформы не было, было простое повышение пенсионного возраста. Тогда мы говорили о том, готовы ли мы сделать всероссийскую акцию против этого? Все говорили, что готовы, но в итоге ее поддержали только несколько регионов страны», - заметил Михаил Шмаков.

Он рассказал, что членами профсоюза являются порядка 19,5 миллионов человек. «Где люди, которые были против повышения пенсионного возраста и это продемонстрировали?» - спросил он.

По его словам, профсоюзам пришлось «идти другим путем» - 14 пунктов реформы из 16 были сформулированы на основе предложений профсоюзных организаций. В частности, это пункт о том, что женщины выходят на пенсию в возрасте 60 лет, а не 63, как планировалось изначально, пояснил он.

Теги: #пенсии #облсовпроф #ФНПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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