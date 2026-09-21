«Дневной дозор»: Действительно ли проблема с недобросовестными подрядчиками уходит в прошлое?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Действительно ли проблема с недобросовестными подрядчиками уходит в прошлое?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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В эфире ПЛН FM (102.6) министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов высказал оптимистичную мысль: мол, с подрядчиками-«двоечниками» в регионе, кажется, покончено. Казалось бы, система контроля наконец-то заработала. Однако у жителей области это утверждение вызывает закономерный скепсис.

Региональная хроника пестрит примерами, которые никак не вяжутся с радужными оценками. Мы помним пресловутые контракты, которые «переходят» из года в год, обрастая новыми сроками и штрафными санкциями. Помним многолетние эпопеи со срывом строительства и ремонтов школ и садов, где дети годами ждут новых классов, и ежегодные отчеты о проваленных капремонтах, когда вместо обновленных крыш жители получают протекающие потолки. И каждый раз официальная риторика сводится к привычному рефрену: во всем виноват недобросовестный подрядчик.

Но так ли всё обстоит на самом деле? Действительно ли регион научился отсекать нечистоплотных игроков на этапе торгов, или «двоечники» просто научились виртуозно обходить фильтры, меняя вывески и привлекая субподрядчиков? Будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов рассказал о позитивной тенденции работы подрядчиков в дорожной сфере.

«Подрядчики в большинстве своем ведут себя хорошо. Бывают какие-то там "двоечники", но их абсолютно мизерный процент, поэтому на общую картину они никак не влияют, и мы всегда можем за счет "отличников", так сказать, всё это перекрыть, компенсировать».

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов назвал случаи внесением подрядчиков в реестр недобросовестных - единичными. Он рассказал, как в фонде выстроена работа с теми, кто нарушает условия контрактов.

«Пытаемся по-хорошему решать вопросы, без контролирующих органов. Но в случае, если подрядчик грубо нарушает условия контракта, расторжение договора — это самая грозная мера. При расторжении договора документы подаются в ФАС, ФАС принимает решение о включении или нет его в реестр недобросовестных подрядчиков. Соответственно, мы исключаем его из своего реестра, и он три года не сможет работать на территории Псковской области именно по капитальному ремонту. То есть последствия чреваты, плюс там ещё штраф за расторжение договора и неустойка, которая возникла».

Глава Локнянского округа Иван Белугин подтвердил наличие подобной проблемы на его территории и рассказал о том, какие работы были сорваны недобросовестными подрядчиками.

«Да, в Локнянском муниципальном округе существует проблема с недобросовестными подрядчиками, к сожалению. В основном это затягивание сроков, зачастую - в части подготовки проектной документации. Пару лет назад мы делали проектно-сметную документацию для того, чтобы построить новую модульную котельную. И вместо того, что делать эту документацию полгода, чтобы мы могли подать ее на федеральный конкурс, подрядчик делал ее год с лишним. Сейчас у нас не совсем все хорошо на нашем стадионе. У нас идет ремонт стадиона "Колос" по государственной программе "Физическая культура и спорт", но, к сожалению, подрядчик опаздывает на месяц. В срок объект, к сожалению, не сдан. Они обещают его сдать только к 15 октября. Бывают такие случаи, когда на небольшие контракты (допустим, на опиловку деревьев, высадку растений) по конкурсу выходят подрядчики из дальних городов, которые находятся в 500-600 тысяч км, и после этого приезжают и пытаются здесь организовать работу, скажем так, местными силами, но у них ничего не получается, потому что ресурсов на это нет. Они выходят на контракты, не понимая той территории, где они будут работать. Первое, что мы делаем, - начинаем их штрафовать, выставляем пени за просрочку. Если это совсем недобросовестный подрядчик, который, скажем так, забивается под корягу, то мы добиваемся решения о внесении его в РНП (реестр недобросовестных поставщиков - ред.). Но ,к сожалению, они потом пересоздают юридическое лицо и работают под другим названием».

Глава Островского округа Дмитрий Быстров солидарен со своим коллегой Иваном Белугиным в части того, что недобросовестные подрядчики пересоздают юрлица и продолжают работать под другим названием. Он объяснил, что из года в год число недобросовестных подрядчиков растет, но связано это с увеличением числа контрактов на выполнение работ.

«Тут как бороться? Есть же установленные законом требования. То есть, если идёт невыполнение обязательств или просрочка, - выставляется претензия. Если дальше не реагирует на неё подрядчик, претензия перерастает уже в судебные какие-то моменты. Дальше - внесение в реестр недобросовестных поставщиков, РНП. Но, к сожалению, не всегда принимается решение по внесению. Но некоторых это не пугает. Если у кого-то организация серьёзная, на которой висит много допусков, опыта, она может быть с точки зрения конкурсных процедур конкурентоспособна. Для такой организации, конечно, внесение в РНП — это очень плохо. Будущего эту организацию лишит. А небольшие фирмы, которые создаются, участвуют где-то, - сегодня закрыл, завтра новую открыл. На это их руководители и рассчитывают. Поэтому тут рецепта, как бороться, нет. Наверное, самое главное - изначально составлять конкурсное или техническое задание таким образом, чтобы на опыт уделять внимание обязательно, чтобы пришли организации, которые действительно могут подтвердить серьёзность своих намерений выполненными работами. Мы можем эти работы проверить, позвонить коллегам в другие муниципалитеты или в другие регионы. Но надо понимать, что в любом случае все процедуры - аукционные, конкурсные, они не закрытые. То есть если кто-то ещё захочет и будет соответствовать условиям, то в любом случае он выйдет и будет также принимать участие, если будут выполнены все требования. Поэтому, наверное, конкурс — самая эффективная мера, где можно на опыт сделать упор. В остальном мы, к сожалению, имеем определённые проблемы, когда всё зависит от людей, к сожалению, руководителей именно таких организаций, которые взятые на себя обязательства не выполняют».

Депутат Псковской городской Думы и директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин высказал свою точку зрения относительно борьбы с недобросовестными подрядчиками.

«Проблема есть. Мне кажется, это общая проблема для всех. Боремся законными мерами, прописанными в законодательстве. Начисление штрафов, пеней, неустойки по исполнению контракта. В случае злостных нарушений по неисполнению - расторжение контрактов с вскрытием банковской гарантии».

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов отметил, что, по его мнению, бума недобросовестных подрядчиков не было никогда.

«Смотря, в какой сфере. Строительство, капремонт дорог или ещё что-то - надо различать. Где-то ситуация лучше, где-то ситуация чуть хуже. Но в целом сказать, что у нас бум недобросовестных подрядчиков, — мне кажется, такого не было никогда. Были отдельно взятые индивидуумы, которые попадали в РНП, но не скажу, что это массовая история. Мне кажется, за последних лет пять люди научились строить, люди научились между собой договариваться, и откровенной халтуры мы уже давно не встречали. Безусловно, все мы находимся в понятных экономических условиях, когда рынок лихорадит, есть перекосы в ту или иную сторону: резко дорожают материалы, огромная нехватка человеческих ресурсов. Это ударило по подрядчикам. Но, опять же, те, кто хотят работать, работают несмотря ни на что, ищут пути. А кто не хотел изначально работать, те быстро залетают в РНП. Поэтому я думаю, что такой проблемы и раньше не было. Все вычистились лет десять назад. Остались на территории Псковской области сильные организации, которые явно не хотят попасть в реестр недобросовестных подрядчиков».

Можно отметить, что никто из наших собеседников не назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками критической. Они выделают единичные факты нарушений сроков контрактов или полного срыва производства работ. Нельзя сказать, что подрядчиков-«двоечников» в регионе вовсе нет. Однако пока ситуацию, судя по всему, удается сдерживать. Правда и тенденции к полному исчезновению нарушителей в Псковской области пока не наблюдается, достаточно привести в пример один из самых известных псковских долгостроев, своеобразный памятник нерадивому подрядчику – строительство экотехнопарка.

Александра Мошина