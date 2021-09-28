Общество

Завершилась подача заявок на конкурс эскизного проекта застройки Четырех углов в Пскове

Завершилась подача заявок на конкурс эскизного проекта застройки Четырех углов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Фавор».

На конкурс подали три проекта, которые оценят жюри конкурса. Подведение итогов планируется провести в открытом формате, в присутствии журналистов и представителей общественности.

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Напомним, в мае в Пскове стартовал открытый конкурс на эскизный проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс) в границах улиц Пароменской, Максима Горького, Петровской и Рижского проспекта. В нем могут принять участие все желающие, все, кто готов представить проекты, соответствующие условиям конкурса.