Общество

Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию стартовал в Пскове

Чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности стартовал в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В состязаниях принимают участие 12 команд представляющих территориальные управления и воинские части округа.

В торжественном открытии соревнований принял участие начальник топографической службы Северо-Западного округа Росгвардии подполковник Сергей Хлебников и руководство регионального управления ведомства.

Руководители пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

В первый день чемпиона спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке.

«Во второй день соревнований участникам предстоит ориентирование на местности, в ходе которого будет необходимо за кратчайшее время пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных на карте контрольных пунктах в указанной последовательности», - рассказали в пресс-службе.