Общество

Псковичам разъяснили, какие сведения не следует сообщать при переписи населения

При проведении стартующей в октябре переписи населения от граждан не требуется сообщать свои персональные данные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону. Как отметили в ведомстве, содержащиеся в переписных листах сведения о населении обезличиваются.

«За участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. В случае появления подозрительных лиц в вашем подъезде, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102, 112, либо к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему ваш дом», - призвали в УМВД России по Псковской области.

У переписчика при себе должно иметься соответствующее удостоверение. Удостоверения содержат логотип Всероссийской переписи населения 2020 года, эмблему Федеральной службы государственной статистики, герб РФ, QR-код с переходом на сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (www.strana2020.ru), номер, фамилия, имя, отчество.

Более полная информация размещена на сайте strana2020.ru, в том числе в виде инфографики и мультимедийных материалов.

Напомним, Всероссийская перепись населения будет организована с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Как отметили в полиции, сбор сведений о населении осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона «О Всероссийской переписи населения» путем:

- самозаполнения населением переписных листов в сети Интернет на Едином портале государственных услуг- gosuslugi.ru;

- обхода переписчиками помещений, где проживают, пребывают опрашиваемые лица, и заполнения переписных листов в электронной форме с использованием планшетных компьютеров, на бумажном носителе - в исключительных случаях;

- переписи лиц, не желающих ждать прихода переписчиков, в стационарных переписных участках.

Всероссийская перепись населения - сбор статистических данных для формирования официальной статистической информации о численности и структуре населения, его распределении по территории РФ в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Итоги переписи используются для принятия государственных решений в области социальной и демографической политики.