Общество

Лучших сотрудников ОМОН наградили в Пскове

В Пскове прошло торжественное построение, посвященное Дню образования ОМОН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Личный состав спецподразделения поздравили начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов, командир ОМОН Андрей Виноградов и ветераны.

Сотрудники почтили память своих погибших товарищей минутой молчания. Кроме того, отличившихся бойцов поощрили ведомственными наградами и ценными подарками.

В пресс-службе напомнили, что 3 октября 1988 года в СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения. Псковский ОМОН образовался в 1992 году.

С начала года псковский ОМОН более 300 раз привлекался к проведению специальных операций, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Также при содействии ОМОН задержали 298 правонарушителей и изъяли 54 единицы огнестрельного оружия.