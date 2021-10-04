Общество

Сотрудники псковского МФЦ получили навыки предоставления налоговых услуг

Специалисты межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России по Псковской области провели консультативно-обучающие семинары с сотрудниками Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в четырех районах региона – Гдовском, Локнянском, Печорском и Дновском. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Напомним, в настоящее время в подразделениях МФЦ Псковской области заявителям оказывается около 20 государственных услуг, предоставляемых налоговой службой. Среди них новая услуга - прием деклараций 3-НДФЛ.

Так, в ходе обучения специалисты налоговой службы рассказали сотрудникам МФЦ об особенностях заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, о том, какие документы налогоплательщикам необходимо иметь при себе, заполняя декларацию, обсудили порядок и сроки предоставления услуги.

Кроме того, участники семинаров получили подробную информацию о формах (обновлены 25 ноября 2020 года) документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, правильности их заполнения. Им также разъяснили требования к оформлению документов, представляемых заявителями или их представителями.

Также в числе тем, по которым проводилось обучение, были:

прием и обработка запросов о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, справки об исполнении налогоплательщиком налоговых обязательств;

прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;

предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре.

В пресс-службе добавили, что УФНС России по Псковской области и Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг взаимодействуют на основе соглашения, которое призвано расширить доступность получения всего перечня налоговых услуг жителями региона, решить проблемные вопросы, возникающие в работе, и способствовать повышению качества предоставления государственных услуг налоговой службы в отделениях МФЦ региона.