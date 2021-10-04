Общество

Псковская область получит более 22 миллионов рублей на бесплатные лекарства от COVID-19

Псковская область получит порядка 22,6 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства поступят из резервного фонда Правительства России.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть о тех, кто лечится на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, поясняется в сообщении официального портала Правительства РФ.

Решение о выделении регионам средств Михаил Мишустин озвучил ранее, на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего в субъекты РФ на обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID-19 направят более 5,1 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 миллионов человек.