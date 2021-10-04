Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ разговорить жертву

Телефонные мошенники в России придумали новую уловку, как вывести жертву при помощи робота и тонального режима на разговор и похитить у нее деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Агентство столкнулось с сообщениями телефонных мошенников, которые под предлогом какого-либо опроса предлагают жертве нажать на своем телефоне в тональном режиме некую клавишу, если ответ на вопрос положительный. И после этого якобы устройство может заблокироваться, а мошенник - получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта.

Однако, как выяснилось, нажатие любых клавиш, которое происходит в тональном режиме, не ведет к блокировке устройства и тем более к хищению денег. «Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», - рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В Народном фронте согласны с таким мнением и отмечают, что не встречали реальных пострадавших с такими историями. «Такие сообщения мы расцениваем, как "страшилки" из разряда городских легенд, навеянных повесткой и общей усталостью людей от двух насущных проблем - пандемии и мошенничества», - заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

При этом Галов обратил внимание, что мошенники действительно пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть ее уже с помощью методов социальной инженерии. Он пояснил, что перевести звонок при нажатии кнопки на живого мошенника можно, однако сделать что-то с телефоном при этом нельзя.

«Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать "Один". Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», - рассказал Галов.

Ранее в Банке России сообщали, что телефонное мошенничество является одним из главных каналов хищения денег у граждан. Злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, Пенсионного фонда, полицией. Они могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель - вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.

Эксперты советуют с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей и не раскрывать информацию о своем счете или карте, лучше завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.