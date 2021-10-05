Общество

Три школы в Псковской области закрылись на карантин

Три школы Псковской области полностью закрылись на карантин по ОРВИ. Еще в 12 школах индивидуально закрыты классы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили региональном управлении Роспотребнадзора.

На 1 октября в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ полностью закрыты три школы - Круппская, Залесская и Идрицкая. Кроме того, закрыты 18 классов в 12 школах региона, 10 групп в 7 дошкольных учреждениях и 12 групп в средних специальных учреждениях.

В управлении отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пскове выше еженедельного порогового уровня на 52,7%. Самый высокий процент заболеваемости отмечен в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди людей этого возраста заболеваемость ОРВИ выросла на 115,3%.

За неделю с диагнозом ОРВИ в больницу доставлены 53 человека. Количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 13,1%.