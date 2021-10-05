Общество

Борис Елкин: Сажать надо больше, чем срубаем

Вдоль дорог Пскова будут высаживать живые изгороди. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя студии, делать живые изгороди — это достаточно хороший опыт. В основном высаживают кизильник.

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Так, зеленые насаждения будут стараться высаживать на Октябрьском проспекте вместо металлического ограждения, уточнил Борис Елкин.

«Часть заборов, которые были Октябрьском проспекте, обратно установлена не будет. Где-то мы действительно будем сажать кусты, а где-то - просто не будем устанавливать заборы. Это решение уже принято и вряд ли его кто-то оспорит», - заявил руководитель городской администрации.

«Сажать надо больше, чем срубаем», — резюмировал Борис Елкин.