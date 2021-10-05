Общество

Пациенты оценили культуру общения медперсонала в псковской инфекционке

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 1 132 пациентов, выписавшихся из стационара в городах Псков и Великие Луки в течение третьего квартала 2021 года. Как сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения, целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг.

В результате, была получена следующая статистическая информация:

врачебную помощь пациенты оценили: в Пскове на 99,4%, в Великих Луках на 98,7%;

помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, пациенты оценили: в Пскове на 99,7%, в Великих Луках на 98,5%;

качество поддержания внутреннего распорядка в палате пациенты оценили: в Пскове на 99,8%, в Великих Луках на 98,9%;

питание в лечебном учреждении пациенты оценили: в Пскове на 97,6%, в Великих Луках на 98,2%;

соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала пациенты оценили: в Пскове на 99,8%, в Великих Луках на 99%.

«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционных стационарах городов Псков и Великие Луки преимущественно положительное. В целом, качеством оказания медицинских услуг в стационаре города Пскова удовлетворены 99,3% пациентов, в стационаре города Великие Луки - 98,7% пациентов», - добавили в медучреждении.