Пациенты оценили культуру общения медперсонала в псковской инфекционке

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 1 132 пациентов, выписавшихся из стационара в городах Псков и Великие Луки в течение третьего квартала 2021 года. Как сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения, целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг.
В результате, была получена следующая статистическая информация:
«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционных стационарах городов Псков и Великие Луки преимущественно положительное. В целом, качеством оказания медицинских услуг в стационаре города Пскова удовлетворены 99,3% пациентов, в стационаре города Великие Луки - 98,7% пациентов», - добавили в медучреждении.