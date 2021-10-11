Общество

Пенсионный фонд просит псковских работодателей вовремя отчитаться о сотрудниках

Более 10 тысяч псковских работодателей должны отчитаться в Пенсионный фонд России о сотрудниках до 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Работодателям напомнили, что ежемесячную отчетность (СЗВ-М) за сентябрь 2021 года в органы Пенсионного фонда нужно предоставить не позднее 15 октября 2021 года, в том числе с исправлением ошибок, выявленных при первичном представлении.

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений.

Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Также нужно отчитаться о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

Если за отчетный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчетность предоставляется в электронном формате.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Теперь по результатам ежемесячной отчетности специалисты фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии.

За нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы.