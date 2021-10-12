Общество

До 40 тысяч рублей могут получать охранники в Пскове

Охранники в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости могут получать в Пскове до 40 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Максимальная зарплата в компаниях сферы строительства и эксплуатации недвижимости в Москве составляет 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 55 тысяч рублей, в Екатеринбурге — 50 тысяч рублей, а в Архангельске – 40 тысяч рублей. Высокий доход предлагают специалистам со стажем от трех лет, имеющим разрешение на ношение оружия и опыт работы с ним.

Средняя зарплата в Пскове — 25 тысяч рублей. Специалисты со справкой о прохождении медицинской комиссии и опытом работы в охранных структурах зарабатывают от 17 до 20 тысяч рублей; со стажем от одного года и наличием удостоверения частного охранника могут получать от 20 до 22 тысяч рублей. Специалист с опытом работы от двух лет, имеющий среднее профессиональное образование и отслуживший в армии, может зарабатывать от 22 до 28 тысяч рублей, а охранник со стажем от трех лет, имеющий разрешение на ношение оружия, может рассчитывать на зарплату от 28 до 40 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе - кандидат в среднем возрасте 44 лет, мужского пола, 39% имеют среднее профессиональное образование, 30% готовы к переезду, 78% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 5 лет.

Должностные обязанности охранника: