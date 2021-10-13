Общество

Суд подтвердил правоту псковского УФАС в деле об аукционе на ремонт невельской больницы

Кассационный суд подтвердил правоту псковского УФАС в споре с комитетом по закупкам Псковской области по делу об аукционе на ремонт главного корпуса Невельской районной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Ранее, 4 августа 2020 года, областной комитет по закупкам по заданию регионального управления капитального строительства объявил электронный аукцион на ремонтно-реставрационные работы главного корпуса Невельской районной больницы с начальной (максимальной) ценой контракта 11 миллионов 7 тысяч 28 рублей.

Поступила лишь одна заявка, однако участника закупки признали несоответствующим требованиям закона о контрактной системе, а аукцион - несостоявшимся.

В УФАС направили жалобу на положения документации об аукционе, ссылаясь на то, что в ней, а именно в инструкции по заполнению первой части заявки, неправомерно установлены требования о предоставлении конкретных показателей поставляемых товаров. При этом техническое задание установило требования к используемым товарам при оказании услуг по ремонту.

В результате 20 августа Псковское УФАС признало эту жалобу обоснованной, установила в действиях профильного комитета нарушение законодательства о госзакупках и предписала отменить протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе путем внесения изменений в аукционную документацию, а также передать материалы дела для проведения административного расследования в отношении виновного должностного лица, рассказали в УФАС.

Комитет исполнил предписание антимонопольного органа: отменил протокол подведения итогов электронного аукциона и внес изменения в документацию - удалил нарушающее закон требование и оставил «согласие» участника торгов на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией.

Впоследствии к участию в аукционе допустили две заявки, и торги признали конкурентными.

Между тем областной комитет по закупкам решил оспорить в суде вынесенное УФАС решение. Однако Арбитражный суд Псковской области и 14 арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердили правоту Псковского УФАС в этом споре. Теперь решение поддержано и в кассации.

«Мы всегда очень внимательно относимся ко всем попыткам ограничения конкуренции на торгах, особенно по формальным основаниям, поскольку это противоречит интересам государства, влечет увеличение расходов бюджета и вредит нашей экономике», — прокомментировала результат этого разбирательства руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.