За сутки COVID-19 в Псковской области заразились 243 человека, трое умерли

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 835 человек, сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент в Псковской области провели 567 921 исследование на коронавирус, из них 2 252 - за сутки. Всего подтвердились 53 406 случаев заражения новой инфекцией (+243). Выздоровели 45 244 пациента (+129).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 18172
Великие Луки – 8720
Бежаницкий район – 561
Великолукский район – 1346
Гдовский район – 834
Дедовичский район – 1300
Дновский район – 389
Красногородский район – 506
Куньинский район – 471
Локнянский район – 355
Невельский район – 2136
Новоржевский район – 718
Новосокольнический район – 1437
Опочецкий район – 1530
Островский район – 2500
Палкинский район – 539
Печорский район – 1045
Плюсский район – 944
Порховский район – 1641
Псковский район – 4389
Пустошкинский район – 508
Пушкиногорский район – 623
Пыталовский район – 597
Себежский район – 999
Стругокрасненский район – 765
Усвятский район – 335
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.