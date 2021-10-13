Общество

За сутки COVID-19 в Псковской области заразились 243 человека, трое умерли

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 835 человек, сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент в Псковской области провели 567 921 исследование на коронавирус, из них 2 252 - за сутки. Всего подтвердились 53 406 случаев заражения новой инфекцией (+243). Выздоровели 45 244 пациента (+129).

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 18172

Великие Луки – 8720

Бежаницкий район – 561

Великолукский район – 1346

Гдовский район – 834

Дедовичский район – 1300

Дновский район – 389

Красногородский район – 506

Куньинский район – 471

Локнянский район – 355

Невельский район – 2136

Новоржевский район – 718

Новосокольнический район – 1437

Опочецкий район – 1530

Островский район – 2500

Палкинский район – 539

Печорский район – 1045

Плюсский район – 944

Порховский район – 1641

Псковский район – 4389

Пустошкинский район – 508

Пушкиногорский район – 623

Пыталовский район – 597

Себежский район – 999

Стругокрасненский район – 765

Усвятский район – 335

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.