Общество

До 55 тысяч рублей может заработать бухгалтер в Пскове

До 55 тысяч рублей может получать бухгалтер в IT-компаниях в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты изучили предложения работодателей на октябрь 2021 года на позицию «Бухгалтер» в IT-компаниях. Зарплатный максимум — 100 тысяч рублей в Москве и 80 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. На высокий доход могут рассчитывать соискатели со стажем от 3 лет, компетентные в сфере валютного законодательства, имеющие аттестат профессионального бухгалтера и опыт ведения бухгалтерского учета в полном объеме.

Так, в обязанности бухгалтера входит: ведение одного или нескольких участков бухгалтерского учета, работа с первичной документацией, проведение актов сверок, дача отчетности в налоговые органы и фонды, выдача справок сотрудникам, подготовка отчетности для руководства компании и другое.

В Пскове опытный специалист может заработать до от 45 до 55 тысяч рублей. «Новички» — от 22 до 27 тысяч рублей. Среднерыночная зарплата по Псковской области составляет 40 тысяч рублей.