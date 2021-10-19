Общество

Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа

Уголовное дело возбудили против алиментщицы из Себежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Суд установил, что мать-должница по решению суда должна была выплачивать на содержание своей дочери фиксированную сумму алиментов в размере 2500 рублей. Женщина не выполняла свои родительские обязанности и не помогала дочери. В итоге она накопила долг в размере более 50 тысяч рублей.

Кроме того, ранее должницу привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание ребенка. Тогда за совершенные правонарушения мировой судья назначил себежанке 50 часов обязательных работ.

Тем не менее, после этого женщина продолжила уклоняться от родительских обязанностей. Теперь судебные приставы возбудили против нее уголовное дело.