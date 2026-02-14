Антициклон «Эммерам» принесет в Псковскую область до -34 градусов

Прямо сейчас в тылу циклонов «Ульрике» и «Тамара» начинается распространять свое влияние морозный гребень антициклона «Эммерам», который принесет в Псковскую область понижение температуры от -28 до -34 градусов, сообщили в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».

Фото: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram

При этом южнее, буквально в нескольких сотнях километров, проходит граница приземной оттепели.

Однако фронтальный раздел будет смещен морозным антициклоном южнее, на широты Черноземья и Поволжья, благодаря чему похолодание вновь затронет всю Европейскую территорию России.

Напомним, на Северо-Запад России циклон Ульрике принесет снегопады и метели 13-14 февраля.