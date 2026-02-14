 
Общество

В Госдуме заявили, что россиянам «вредно» мечтать о зарплате в 1 млн рублей

Чтобы получать зарплату размером один миллион рублей в месяц, нужно быть образованным и востребованным специалистом, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, большинству россиян не стоит мечтать о такой зарплате.

«Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать. "Зумеры" — поколение, в массе своей лишенное в лучшем случае образования. И для их большинства, как и для большинства граждан (напомню, в позапрошлом году 60% населения имело доходы, по данным исследования Высшей школы экономики, 40 тысяч рублей или меньше, то есть сильно меньше реального прожиточного минимума) такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно», — сказал Михаил Делягин.

По подсчетам Росстата, в 2025 году зарплату от одного миллиона рублей получали более 45 тысяч россиян, пишет «Газета.Ru». Больше всего таких сотрудников работали в сфере IТ и коммуникациях – 9,9 тысячи человек. В сфере торговли — 6,7 тысячи, в финансовой сфере – 6,2 тысячи, а в промышленной – 6,4 тысячи россиян.

